На Алтае под суд отправили троих мужчин, которые без оружия ограбили газовую заправку

Трое мужчин ограбили автомобильную газовую заправочную станцию (АГЗС) на трассе около села Мамонтово. Организатором был житель Рубцовска, ранее работавший на этой заправке. Сейчас он и его подельники ждут приговора суда.
Как сообщает сайт прокуратуры Алтайского края, ограбление произошло в феврале 2017 года. Рубцовчанин с двумя жителями Курьи приехали к АГЗС и дождались полуночи. Один из них, чтобы выманить оператора из помещения, подошел к окну и попросил продать газовый баллон.
Ничего не подозревая, оператор вышел из помещения заправки и направился к складу с газовыми баллонами. Кода он открывал замок, второй участник налета подошел к оператору сзади и дернул его с силой руками за ноги. Оператор упал.
Третий бандит зашел в помещение АГЗС и вынес металлический сейф с недельной выручкой. После этого мужчины занесли оператора в помещение заправки, откуда прихватили еще и деньги, которые станция заработала за последние сутки. Добыча преступников превысила 170 тыс. рублей.
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