На Алтае под суд отправили троих мужчин, которые без оружия ограбили газовую заправку

Как сообщает сайт прокуратуры Алтайского края, ограбление произошло в феврале 2017 года. Рубцовчанин с двумя жителями Курьи приехали к АГЗС и дождались полуночи. Один из них, чтобы выманить оператора из помещения, подошел к окну и попросил продать газовый баллон.

Ничего не подозревая, оператор вышел из помещения заправки и направился к складу с газовыми баллонами. Кода он открывал замок, второй участник налета подошел к оператору сзади и дернул его с силой руками за ноги. Оператор упал.

Третий бандит зашел в помещение АГЗС и вынес металлический сейф с недельной выручкой. После этого мужчины занесли оператора в помещение заправки, откуда прихватили еще и деньги, которые станция заработала за последние сутки. Добыча преступников превысила 170 тыс. рублей.