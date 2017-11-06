На Алтае произошло землетрясение с глубиной очага почти 35 км

Координаты сейсмособытия: 50°18'36'' с.ш., 89°15'00'' в.д. Глубина очага составила 34,9 км.

Эпицентр находился в 53,39 км на северо-восток от села Кош-Агач, гипоцентр (очаг) в 63,78 км. Сообщений о пострадавших людях и разрушенных строениях нет.