На Алтае пропал пенсионер в тельняшке, который не может ориентироваться на местности

Алтайские полицейские просят помочь установить местонахождения 62-летнего Павла Шихалева, который ушел из дома еще 4 июня 2017 года и до сих пор не обнаружен.
Пенсионер проживал в поселке Новые Зори Павловского района Алтайского края. Мужчина страдает психическими заболеваниями, на незнакомой местности не ориентируется.
Приметы пропавшего: на вид 60 лет, рост 160-174 см, худощавого телосложения, волосы прямые, седые, лобная лысина, имеется борода.
Он был одет в тельняшку бело-голубого цвета, спортивные темно-синие штаны и черные сланцы.
Граждан, располагающих сведениями о местонахождении Шихалева или обстоятельствах его исчезновения, убедительно просим сообщить по телефонам: 8 (385-81) 39-1-12, 39-1-16, 39-1-20, 20-2-23, сот. 8-905-927-5596, 8-999-331-0591 ил в ближайший отдел полиции по телефону 02 (102).
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