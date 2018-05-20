На Алтае пропал пенсионер в тельняшке, который не может ориентироваться на местности

Полиция разыскивает пропавшего в Павловском районе Алтайского края Павла Шихалева. Фото: 22.мвд.рф. Полиция разыскивает пропавшего в Павловском районе Алтайского края Павла Шихалева. Фото: 22.мвд.рф. Полиция разыскивает пропавшего в Павловском районе Алтайского края Павла Шихалева. Фото: 22.мвд.рф.

Пенсионер проживал в поселке Новые Зори Павловского района Алтайского края. Мужчина страдает психическими заболеваниями, на незнакомой местности не ориентируется.

Приметы пропавшего: на вид 60 лет, рост 160-174 см, худощавого телосложения, волосы прямые, седые, лобная лысина, имеется борода.

Он был одет в тельняшку бело-голубого цвета, спортивные темно-синие штаны и черные сланцы.

Граждан, располагающих сведениями о местонахождении Шихалева или обстоятельствах его исчезновения, убедительно просим сообщить по телефонам: 8 (385-81) 39-1-12, 39-1-16, 39-1-20, 20-2-23, сот. 8-905-927-5596, 8-999-331-0591 ил в ближайший отдел полиции по телефону 02 (102).