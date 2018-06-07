На Алтае пройдет фестиваль Because of the Beatles: что посмотреть и послушать

7 июля на территории турзоны "Бирюзовая Катунь" состоится юбилейный музыкальный фестиваль Because of the Beatles. Для битломанов и алтайских туристов подготовили несколько новинок. Главными гостями праздника станет группа из Ростова-на-Дону Father McKenzie. Впервые на фестивале песни "ливерпульской четверки" исполнит симфонический оркестр алтайской филармонии.
Где и когда пройдет музыкальный фестиваль?
Because of the Beatles пройдет 7 июля на территории турзоны "Бирюзовая Катунь".
Кто выступит на фестивале Because of the Beatles в 2018 году
На юбилейном пятом фестивале выступят несколько музыкальных коллективов. Среди них группы Paramaribo, "Мы", Red Rollers из Барнаула, "Ракеты" из Новосибирска, La Suerte Band из Омска и PalmBeach 04 из Горно-Алтайска. Каждая группа исполнит песни из определенного периода творчества The Beatles в своем стиле.
Хедлайнером фестиваля станет ростовская группа Father McKenzie, которые играют песни из дискографии The Beatles. В 2017 году музыканты выступили на крупнейшем в мире фестивале Beatles, который проходил в Ливерпуле.
В 2018 году гости на фестивале выступит филармонический симфонический оркестр и мужской вокальный ансамбль под управлением Александра. Афанасьева из Барнаула. Под открытым небом в течение часа они исполнят песни "ливерпульской четверки".
По словам пресс-атташе фестиваля Кирилла Захарова, музыканты будут выступать как минимум на трех площадках.
Как добраться до "Бирюзовой Катуни"
Турзона находится в Алтайском районе, на левом берегу Катуни. Расстояние между Барнаулом и "Бирюзовой Катунью" составляет около 290 км.
На автомобиле доехать можно за 3-4 часа. 7 июля въезд на территорию турзоны будет бесплатным. Туристические компании организуют доставку из Барнаула.
Что известно о фестивале?
Because of the Beatles впервые прошел в 2014 году, когда на территории турзоны "Бирюзовая Катунь" открыли памятник Джону Леннону. По словам организаторов, число и география участников ежегодно увеличивается.
В 2017 году на фестивале выступали официальные двойники The Beatles — московская группа The BeatLove.
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