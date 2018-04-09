На Алтае распустились первые цветы

Сегодня, 11:02.
Туризм

На Пасху в горах Алтая распустились первоцветы. В Алтайском биосферном заповеднике, на востоке Республики Алтай, госинспектор Сергей Усик сфотографировал цветущие кандык и ветреницу.

В горах зацвел кандык сибирский. 8 апреля 2018 года. Фото: Сергей Усик, Алтайский биосфеный заповедник.
В горах зацвела ветреница алтайская. 8 апреля 2018 года. Фото: Сергей Усик, Алтайский биосфеный заповедник.
В горах зацвела ветреница алтайская. 8 апреля 2018 года. Фото: Сергей Усик, Алтайский биосфеный заповедник.
В горах зацвела ветреница алтайская. 8 апреля 2018 года. Фото: Сергей Усик, Алтайский биосфеный заповедник.

Чуть ранее — Страстной четверг — фотограф Светлана Казина в Чемальском районе на одной из гор нашла под снегом зацветающий гусиный лук.

Светлана Казина,
фотограф:

— Присыпало гусиный лук снегом... Залезла на гору, сугробы по колено, интуитивно догадалась где он растёт, и, как археолог, бережно и осторожно откопала, чтоб показать вам, и снова закопала, чтоб не замёрз...

Как обещают синоптики, в понедельник 9 апреля в Алтайском крае в отельных районах пройдет дождь, температура воздуха поднимется до +7...+12 градусов. А В Республике Алтай будет без осадков и +10...+15 градусов.

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