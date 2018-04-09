На Алтае распустились первые цветы

В горах зацвел кандык сибирский. 8 апреля 2018 года. Фото: Сергей Усик, Алтайский биосфеный заповедник. В горах зацвела ветреница алтайская. 8 апреля 2018 года. Фото: Сергей Усик, Алтайский биосфеный заповедник. В горах зацвела ветреница алтайская. 8 апреля 2018 года. Фото: Сергей Усик, Алтайский биосфеный заповедник. В горах зацвела ветреница алтайская. 8 апреля 2018 года. Фото: Сергей Усик, Алтайский биосфеный заповедник.

Чуть ранее — Страстной четверг — фотограф Светлана Казина в Чемальском районе на одной из гор нашла под снегом зацветающий гусиный лук.

Публикация от Svetlana Kazina (Ветка) (@svetlana_kazina) 4 Апр 2018 в 8:07 PDT

Светлана Казина,

фотограф:

— Присыпало гусиный лук снегом... Залезла на гору, сугробы по колено, интуитивно догадалась где он растёт, и, как археолог, бережно и осторожно откопала, чтоб показать вам, и снова закопала, чтоб не замёрз...

Как обещают синоптики, в понедельник 9 апреля в Алтайском крае в отельных районах пройдет дождь, температура воздуха поднимется до +7...+12 градусов. А В Республике Алтай будет без осадков и +10...+15 градусов.