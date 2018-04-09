На Алтае распустились первые цветы

На Пасху в горах Алтая распустились первоцветы. В Алтайском биосферном заповеднике, на востоке Республики Алтай, госинспектор Сергей Усик сфотографировал цветущие кандык и ветреницу.
Чуть ранее — Страстной четверг — фотограф Светлана Казина в Чемальском районе на одной из гор нашла под снегом зацветающий гусиный лук.
Светлана Казина,
фотограф:
— Присыпало гусиный лук снегом... Залезла на гору, сугробы по колено, интуитивно догадалась где он растёт, и, как археолог, бережно и осторожно откопала, чтоб показать вам, и снова закопала, чтоб не замёрз...
Как обещают синоптики, в понедельник 9 апреля в Алтайском крае в отельных районах пройдет дождь, температура воздуха поднимется до +7...+12 градусов. А В Республике Алтай будет без осадков и +10...+15 градусов.
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