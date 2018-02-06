На Алтае ревнивец металлической трубой разбил Hyundai приятеля

Разбитая машина. Фото: ГУ МВД по Республике Алтай. Разбитая машина. Фото: ГУ МВД по Республике Алтай. Разбитая машина. Фото: ГУ МВД по Республике Алтай. Разбитая машина. Фото: ГУ МВД по Республике Алтай. Разбитая машина. Фото: ГУ МВД по Республике Алтай.

Потерпевший припарковал автомобиль Hyundai Avante во дворе дома. Ночью сработала сигнализация и выбежавший мужчина увидел у своей машины знакомого. Злоумышленник наносил по кузову удары металлической трубой. Мужчины подрались и владелец машины задержал приятеля.

Позже подозреваемый признал свою вину. Он рассказал полицейским, что повредил машину, потому что приревновал приятеля к своей жене.

Полицейские проводят проверку. Сумма ущерба устанавливается. Злоумышленник повредил стекла, фары, зеркала и элементы кузова автомобиля.