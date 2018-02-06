На Алтае ревнивец металлической трубой разбил Hyundai приятеля

В Республике Алтай ревнивый мужчина разбил иномарку автомобиль своего знакомого, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.
Разбитая машина. Фото: ГУ МВД по Республике Алтай.
Разбитая машина. Фото: ГУ МВД по Республике Алтай.
Разбитая машина. Фото: ГУ МВД по Республике Алтай.
Разбитая машина. Фото: ГУ МВД по Республике Алтай.
Разбитая машина. Фото: ГУ МВД по Республике Алтай.
Потерпевший припарковал автомобиль Hyundai Avante во дворе дома. Ночью сработала сигнализация и выбежавший мужчина увидел у своей машины знакомого. Злоумышленник наносил по кузову удары металлической трубой. Мужчины подрались и владелец машины задержал приятеля.
Позже подозреваемый признал свою вину. Он рассказал полицейским, что повредил машину, потому что приревновал приятеля к своей жене.
Полицейские проводят проверку. Сумма ущерба устанавливается. Злоумышленник повредил стекла, фары, зеркала и элементы кузова автомобиля.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.