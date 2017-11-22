На Алтае с дисконтом попытаются продать животноводческий комплекс экс-депутата Титова

Сегодня, 13:06.
Экономика

13 декабря пройдут торги по продаже животноводческого комплекса "Западное" в Ключевском районе. Предприятию-банкроту пытаются найти нового хозяина уже не первый раз. Предыдущий аукцион, назначенный на 10 октября, не состоялся из-за отсутствия заявок. О том, что так может произойти, эксперты говорили заранее. По их словам, цена в 667 млн рублей слишком высока. Теперь имущество продается с дисконтом, его начальная стоимость составит 600 млн рублей.    

Корова.
Корова. Фото: pixabay.

Как и прежде, "Западное" продается единым лотом. В него входят грузовые и легковые автомобили, сельхозтехника — как импортная (как, например, кормо- и зерноуборочные комбайны и трактора John Deere), так и отечественная, а также оборудование для животноводства, различные объекты недвижимости: помещения (автовесовые, телятники, овощехранилище, столовая, бытовой корпус, мастерские, склады, гаражи и многое другое), земельные участки, выгульно-кормовые дворы, гидротехнические сооружения. 

Юрий Титов, гендиректор "Ключевского элеватора".
Юрий Титов, гендиректор "Ключевского элеватора".

Напомним, на базе "Западного" экс-депутат АКЗС Юрий Титов планировал создать площадку по разведению австрийской симментальской породы крупно-рогатого скота мясо-молочного направления. Тут же инвестор собирался построить мясоперерабатывающий завод, предусматривающий убой и полную разделку мяса. Здесь планировалось производить фарш, нарезку, вырезку, отбивные, субпродукты, колбасы и деликатесы. Запустить его планировалось в 2013 году.

Однако всем этим начинаниям не суждено было сбыться. Из-за проблем с кредитами в предприятий Юрия Титова начались проблемы. В 2014 году Сбербанк взыскал с группы компаний долги на сотни миллионов рублей. По последним данным, в реестр требований кредиторов "Западного" включено 2,7 млрд рублей. 

На Ключевском элеваторе.
На Ключевском элеваторе.
На Ключевском элеваторе.
На Ключевском элеваторе.
На Ключевском элеваторе.
На Ключевском элеваторе.
На Ключевском элеваторе.
На Ключевском элеваторе.
На Ключевском элеваторе.
На Ключевском элеваторе.
На Ключевском элеваторе.
На Ключевском элеваторе.
На Ключевском элеваторе.
На Ключевском элеваторе.
На Ключевском элеваторе.
На Ключевском элеваторе.
На Ключевском элеваторе.
На Ключевском элеваторе.
На Ключевском элеваторе.
На Ключевском элеваторе.
На Ключевском элеваторе.
На Ключевском элеваторе.

На сегодняшний день в отношении еще одного крупного актива Титова — "Ключевского элеватора" — идет процедура конкурсной реализации имущества. Из 13 лотов, один включает здания и оборудования для пищевого производства, остальные — легковые автомобили. Часть люксовых машин, включая Lexus, MITSUBISHI PAJERO, TOYOTA LAND CRUISER, уже продана.

      

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