На Алтае создали уникальный проект — лагерь осознанного отдыха

Сегодня, 08:00.
Жизнь

20-23 мая в Горном Алтае состоится первая смена уникального в своем роде проекта - Лагеря осознанного отдыха для предпринимателей и руководителей "АЛТАУРА".

Горный Алтай.
Горный Алтай. Фото: Светлана Казина.

Организаторы поясняют, что качественное восстановление сил и энергии за короткий срок – вот главный секрет всех успешных людей. Первые лица и самые известные бизнесмены мира отдыхают – но осознанно. Алтай уже стал местом личной силы для многих предпринимателей, политиков, спортсменов. Приезжайте и вы, для того, чтобы провести время со смыслом!

Яна Попова,
основатель лагеря осознанного отдыха, предприниматель, инвестор, выпускница бизнес-школы Сколково:

Яна Попова.
Яна Попова.

— Все проекты, над которыми я работаю, несут энергию, вдохновение и новые открытия. Для меня важно создать гармоничное пространство для поиска новых знаний, раскрытия потенциала и ресурсных возможностей. Лагерь осознанного отдыха "Алтаура" – это место личной силы для каждого. Проект, который возвращает вас к самому себе, к тому, кто вы есть и к чему стремитесь. "Алтаура" поддерживает и развивает предпринимателей, руководителей, людей дела, которым необходимо пополнить ресурсы. Даёт чувство спокойствия и баланса, наполняет и вдохновляет на что-то новое. И делает всех, кто открывается этому месту, чуточку счастливее.

АЛТАУРА – это:

  • уединение с природой на одной из лучших баз отдыха Горного Алтая - "Турсиб",
  • коучинг в неформальной обстановке,
  • общение с единомышленниками,
  • йога, зумба, утренние пробежки, правильное питание, трансформационные игры и еще много всего интересного.


Филипп Гузенюк.
Филипп Гузенюк.
Стейкхолдер лагеряФилипп Гузенюк, ведущий коуч первых лиц и стратегический консультант. Более 10 лет работает в России, Европе, США и Новой Зеландии. Автор проекта "Счастье в деятельности", обучающего, как превратить трудности в работе в импульс развития лидера и команды.

Филипп откроет первую смену лагеря: научит жить в потоке, расскажет, как сделать так, чтобы работа давала энергию, а не забирала ее и посвятит в основы стратегии оптимизма. Кроме того, у участников будет шанс пообщаться со знаменитым коучем в теплой дружеской обстановке, обсудить вопросы развития собственного бизнеса, получить ценнейшие рекомендации.

Расписание.
Расписание.

Узнать о проекте подробнее и зарегистрироваться вы можете на сайте: www.altayra.ru или по телефону 8-913-254-76-60.

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