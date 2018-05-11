На Алтае создали уникальный проект — лагерь осознанного отдыха

Организаторы поясняют, что качественное восстановление сил и энергии за короткий срок – вот главный секрет всех успешных людей. Первые лица и самые известные бизнесмены мира отдыхают – но осознанно. Алтай уже стал местом личной силы для многих предпринимателей, политиков, спортсменов. Приезжайте и вы, для того, чтобы провести время со смыслом!

Яна Попова,

основатель лагеря осознанного отдыха, предприниматель, инвестор, выпускница бизнес-школы Сколково:

Яна Попова. — Все проекты, над которыми я работаю, несут энергию, вдохновение и новые открытия. Для меня важно создать гармоничное пространство для поиска новых знаний, раскрытия потенциала и ресурсных возможностей. Лагерь осознанного отдыха "Алтаура" – это место личной силы для каждого. Проект, который возвращает вас к самому себе, к тому, кто вы есть и к чему стремитесь. "Алтаура" поддерживает и развивает предпринимателей, руководителей, людей дела, которым необходимо пополнить ресурсы. Даёт чувство спокойствия и баланса, наполняет и вдохновляет на что-то новое. И делает всех, кто открывается этому месту, чуточку счастливее.

АЛТАУРА – это: уединение с природой на одной из лучших баз отдыха Горного Алтая - "Турсиб",

коучинг в неформальной обстановке,

общение с единомышленниками,

йога, зумба, утренние пробежки, правильное питание, трансформационные игры и еще много всего интересного.





Филипп Гузенюк.

Филипп Гузенюк , ведущий коуч первых лиц и стратегический консультант. Более 10 лет работает в России, Европе, США и Новой Зеландии. Автор проекта "Счастье в деятельности", обучающего, как превратить трудности в работе в импульс развития лидера и команды.

Филипп откроет первую смену лагеря: научит жить в потоке, расскажет, как сделать так, чтобы работа давала энергию, а не забирала ее и посвятит в основы стратегии оптимизма. Кроме того, у участников будет шанс пообщаться со знаменитым коучем в теплой дружеской обстановке, обсудить вопросы развития собственного бизнеса, получить ценнейшие рекомендации.