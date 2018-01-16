На Алтае спасли маленькую медведицу Машку, оставшуюся в тайге без матери

В Алтайском заповеднике спасли медвежонка Машку. Фото: altzapovednik.ru. В Алтайском заповеднике спасли медвежонка Машку. Фото: altzapovednik.ru. В Алтайском заповеднике спасли медвежонка Машку. Фото: altzapovednik.ru. В Алтайском заповеднике спасли медвежонка Машку. Фото: altzapovednik.ru. В Алтайском заповеднике спасли медвежонка Машку. Фото: altzapovednik.ru.

Жительница Горно-Алтайска Вероника, знакомая нашедших медведя людей, сообщила о находке сотрудникам заповедника. Девушка боялась, что звереныша передадут в зоопарк или цирк, она спросила у ученых из заповедника, можно ли оставить медвежонка в естественной среде.

Обычно после того, как маленький медведь устанавливает контакт с человеком, зверь утрачивает возможность возвращения в природу. Но все-таки в России имеется опыт спасения сирот-медвежат и подготовки их для жизни на воле. Таким опытом обладает сотрудник Центрально-Лесного биосферного заповедника Тверской области Валентин Пажетнов, за помощью к которому обратились его коллеги из Алтайского заповедника.

Алтайские ученые решили попробовать реабилитировать Машку (медвежонок оказался самочкой, которой дали именно это имя) на месте обнаружения, без особых переездов. Контакт с людьми был сведен к минимуму. Кормил Машку один человек в тёмном плаще с капюшоном, в перчатках. Произнесение человеческой речи при медвежонке было практически запрещено. Любыми путями надо было постараться сохранить "дикость" детёныша. И очень важно было обеспечить хорошее питание, для восстановления сил и набора веса перед выпуском.

Когда стало ясно, что юная медведица окрепла, решили выпустить зверя в подходящие естественные условия, на такой участок Алтайского заповедника, где бы учёные смогли наблюдать за Машкой. По рекомендации тверичей, эту операцию запланировали на юле, т.к. в этом месяце много травы и созревают первые ягоды.

Тем временем медвежонок был переведен с жидкой манной каши на гречку с геркулесом. А когда появилась трава, для Машки добывали сныть и молодые побеги иван-чая. При этом специалисты продолжали избегать тактильных контактов со зверем.

В заповеднике уже определились с местом для выпуска. Териолог Юрий Калинкин исследовал наиболее благоприятные для обитания маленького зверя участки, где можно найти достаточно корма и встретить минимум опасности и взрослых хищников — волков и медведей.

Для перевозки маленького медведя был изготовлен крепкий деревянный ящик. К Телецкому озеру, в сопровождении ветеринара, Машка приехала на заповедном УАЗе. Ещё несколько часов Машка плыла на катере заповедника "Зурбаган".

В месте выпуска Машки было установлено несколько камер фоторегистраторов. Ветеринар пометил зверя ушной меткой ярко-желтого цвета.

Первые дни Машка отсиживалась в небольшой пещерке, береговом гроте недалеко от места выпуска. Сотрудники заповедника организовали подкормку привычной для неё кашей. "Приёмные родители" медвежонка сделали ей прощальный подарок - мешок гречки. Государственный инспектор Алтайского заповедника Шамиль Сибгатуллин привозил кашу и выкладывал её в доступное для медвежонка место, время от времени издали наблюдал, как ведёт себя Машка.

Старший научный сотрудник Юрий Калинкин периодически проверял камеры фотоловушек, установленные в месте выпуска. Полученные кадры рассказали немного о первых днях жизни медвежонка в заповеднике. Уже в середине августа кашей Машка интересовалась не особо, хватало природных кормов.

Машку снимала камера несколько раз. 9 сентября Маша прошла мимо камеры фоторегистратора ещё раз и больше перед ними осенью 2017-го года не появлялась. Позже, в конце сентября, госинспектор Шамиль Сибгатуллин видел медвежонка в устье реки Турочак (что это был именно этот медвежонок помогла определить яркая ушная метка). А уже в октябре выпал большой снег и по всем признакам Машка залегла в спячку.

Cпасители медвежонка и сотрудники Алтайского заповедника надеются, что маленький медведь благополучно проспит эту зиму, и уже весной 2018-го года удастся продолжить наблюдение за жизнью выпущенного зверя.