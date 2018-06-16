На Алтае высокопоставленный транспортный инспектор попался на взятке

В марте 2018 года сотрудники транснадзора поймали водителя большегруза, который ехал с перевесом. Протокол о нарушении попал замначальнику. За то, чтобы не выписывать штраф в несколько сотен тысяч рублей, чиновник взял у владельца груза взятку 30 тыс. рублей.

Отбывать срок бывший замначальника будет условно. Кроме того, три года он не сможет занимать государственные посты.