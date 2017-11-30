На Алтае, в Крыму и на Кубани установили курортный сбор

Сегодня, 08:22.
Туризм

С 1 мая 2018 года несколько регионов России будут взимать специальную плату с отдыхающих курортный сбор. Уже определено, сколько денег будут платить туристы за каждый день пребывания, пишет ТАСС.

Белокуриха.
Белокуриха. Фото: vk.com/kurort22.

Алтайский край

30 рублей в сутки. Курортный сбор введен только в Белокурихе. Средняя цена путевки для отдыха здесь составляет 4 тыс. рублей. Таким образом, курортный сбор составит меньше 1% от ее стоимости. С 2019 года предполагается повысить сбор до 50 рублей в сутки.

Краснодарский край

10 рублей в сутки. Это минимальная ставка. От уплаты курортного сбора освободили самих жителей Кубани, которые будут отдыхать в своем регионе. Плату будут взимать на в Сочи, Анапе, Геленджике и Горячем Ключе, а также в четырех поселках Туапсинского района, наиболее посещаемых туристами: Новомихайловский, Джубга, Небуг и Шепси. По словам главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева, курортный сбор на Кубани могут и отменить, если поток отдыхающих сократится.

Крым

10 рублей в сутки. Курортный сбор будет взиматься в Алуште, Евпатории, Саках, Судаке, Феодосии и Ялте, а также в Черноморском районе. Власти Керчи отказались от сбора. От уплаты налога освобождены сами жители Крыма и Севастополя, а также курортники, которые направлены на лечение. Курортный сбор будет действовать с 1 мая по 30 сентября — так власти надеются привлечь больше туристов в межсезонье.

Ставропольский край

50 рублей в сутки. Это максимальная ставка. Деньги будут брать в четырех городах Кавказских Минеральных Вод — Пятигорске, Кисловодске, Железноводске и Ессентуках. Средняя стоимость проживания в Кавказских Минеральных Водах начинается от 1800 рублей в сутки. Все деньги направят в бюджеты городов-курортов.

Курортный сбор в России будут платить только совершеннолетние туристы при размещении в отелях, санаториях и пансионатах, начиная со вторых суток. Счет на оплату туристу будут выставлять вместе со счетом за проживание, оплатить его необходимо до выезда из объекта размещения.

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