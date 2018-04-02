На Алтае вымогатели похитили барнаульца и увезли в хозяйственной сумке в деревню

Само преступление было совершено в апреле 2017-го. Тогда трое вооруженных бандитов незаконно проникли в квартиру 30-летнего мужчины. Потерпевшего пристегнули наручниками к батарее и потребовали подписать документы о передаче права собственности на жилье.

После того, как хозяину квартиры стали угрожать оружием, он выдал им документы на свою жилплощадь, паспорт и около 80 тыс. рублей.

Через сутки вымогатели решили спрятать потерпевшего в одном из сел Первомайского района. Чтобы незаметно вынести похищенного из дома, его засунули в большую хозяйственную сумку.

В деревне мужчину поместили в заточение в один из домов. Однако потерпевший изловчился и сумел сбежать от похитителей.

Сейчас следователи СКР передали уголовное дело для рассмотрения в суд.