На Алтае вымогатели похитили барнаульца и увезли в хозяйственной сумке в деревню

Сегодня, 19:00.
Происшествия

Трое барнаульцев похитили 30-летнего жителя краевой столицы. Однако мужчине удалось сбежать из заточения. Теперь злоумышленников будут судить за похищение человека, за вымогательство и за похищения у гражданина документов.

Мужчины с сумками.
Мужчины с сумками. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru

Само преступление было совершено в апреле 2017-го. Тогда трое вооруженных бандитов незаконно проникли в квартиру 30-летнего мужчины. Потерпевшего пристегнули наручниками к батарее и потребовали подписать документы о передаче права собственности на жилье.

После того, как хозяину квартиры стали угрожать оружием, он выдал им документы на свою жилплощадь, паспорт и около 80 тыс. рублей.

Через сутки вымогатели решили спрятать потерпевшего в одном из сел Первомайского района. Чтобы незаметно вынести похищенного из дома, его засунули в большую хозяйственную сумку.

В деревне мужчину поместили в заточение в один из домов. Однако потерпевший изловчился и сумел сбежать от похитителей.

Сейчас следователи СКР передали уголовное дело для рассмотрения в суд.

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