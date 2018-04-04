Деревянная скульпутра. Фото: фото из свободных источников. На Алтае впервые пройдет международный фестиваль деревянной скульптуры. Фото: из личного архива Александра Парфенова. "Алтай-парк-отель". Фото: altai-park-hotel.ru. На Алтае впервые пройдет международный фестиваль деревянной скульптуры. Фото: из личного архива Александра Парфенова.

Известные творцы и мастера из России и других стран приедут на Алтай, чтобы создать уникальные скульптуры из дерева.

Здесь же народные ремесленники алтайской общественной организации "Город мастеров" проведут семидневную выставку авторских работ под открытым небом и бесплатные мастер-классы по прикладному искусству.

Среди работ, созданных участниками фестиваля, будут выбраны лучшие в двух номинациях: "Парковая скульптура. Индивидуалы" и "Малая архитектурная форма. Команды". Жюри, состоящее из авторитетных российских деятелей искусства и культуры, оценит техническое мастерство участников, детальность проработки скульптуры, художественную выразительность, композиционную целостность и оригинальность работ.

Победителей ждут денежные вознаграждения и призы от партнеров фестиваля. Большинство работ останется на площадке и украсит территорию "Алтай-парк-отеля".

Александр Парфёнов,

народный мастер Алтайского края, скульптор, член оргкомитета фестиваля "Алтай. Притяжение":

Александр Парфенов "Единственное, что остается от каждого поколения, это созданные им культурные ценности. Формат фестиваля деревянной скульптуры "Алтай. Притяжение" позволяет раскрыть потенциал и замысел современных ремесленников и скульпторов через их произведения искусства. К тому же фестивали скульптур из природного материала – уникальное явление. В мае прошлого года я осуществил идею первого в истории культуры международного скульптурного форума Root-Fest. В этом году я приглашаю самых креативных, умелых и мощных мастеров современности стать частью фестиваля "Алтай. Притяжение", который станет важным событием в культурном пространстве и займет свое место в истории".

Это первый фестиваль декоративной деревянной скульптуры, который проводится на Алтае в международном статусе. Он объединил организаторов – "Алтайский государственный Дом народного творчества", барнаульский "Город мастеров", "Союз художников России" и управление Алтайского края по культуре и архивному делу – в стремлении сохранить культурные традиции и приумножить нравственные, культурные и творческие достижения населения.

Это необычное событие, которое обещает быть настоящим местом силы и вдохновения для всех, кто интересуется искусством, скульптурой и творчеством целом.

Ознакомиться с правилами конкурса можно, отправив заявку на почту altaimagnet@mail.ru до 15 апреля 2018 года.