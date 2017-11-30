На Алтай-Коксе определен победитель серии игр "Что? Где? Когда?".

Игра проходила в два раунда. Знатоки отвечали на вопросы по литературе, истории, археологии, медицине. Кроме того, разгадывали ребусы, выполняли задания на внимательность, скорость и логику мышления.

Победителем серии игр 2017 года стала команда "Засов", в составе которой – участники корпоративного проекта ТОП-40. Они и получили право участвовать во всероссийском интеллектуальном онлайн-турнире "Что? Где? Когда?" Группы НЛМК, который состоится в начале декабря 2017 года. Титул "Самого результативного игрока" участники присвоили Ольге Волочаевой, лаборанту химического анализа управления экологии.

В прошлом году на предприятии впервые состоялась игра "Что? Где? Когда?", где состязались руководители, перспективные сотрудники, финалисты конкурса "Молодой лидер". Заводчане проявили большой интерес к интеллектуальным поединкам, и решили в 2017 году провести серию игр "Что? Где? Когда?" среди подразделений Алтай-Кокса.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса.