На Алтай-Коксе определили лучшего электрогазосварщика

После теоретического этапа участники демонстрировали практические навыки: готовили детали к сварке, выполняли сборку изделия, контрольные сварные соединения.

Звание лучшего электрогазосварщика получил Виктор Дьячков. Второе место занял Дмитрий Макеев. Третье – Геннадий Ретивых. Профсоюзный комитет наградил грамотой Владимира Щербакова. Все они – сотрудники специализированного цеха по ремонту коксохимического оборудования. Призеры конкурса получили дипломы и денежные поощрения.

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Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

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