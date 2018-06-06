На Алтай-Коксе определили лучшего электрогазосварщика

Сегодня, 15:07.
Новости компаний

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошел конкурс профессионального мастерства среди электрогазосварщиков.

Конкурс электрогазосварщиков.
Конкурс электрогазосварщиков. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс".

После теоретического этапа участники демонстрировали практические навыки: готовили детали к сварке, выполняли сборку изделия, контрольные сварные соединения.

Звание лучшего электрогазосварщика получил Виктор Дьячков. Второе место занял Дмитрий Макеев. Третье – Геннадий Ретивых. Профсоюзный комитет наградил грамотой Владимира Щербакова. Все они – сотрудники специализированного цеха по ремонту коксохимического оборудования. Призеры конкурса получили дипломы и денежные поощрения.

Конкурс электрогазосварщиков.
Конкурс электрогазосварщиков.

Фоторепортаж о празднике можно посмотреть по ссылке >>

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

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