На Алтай-Коксе определили лучшего работника по охране труда

Сегодня, 10:41.
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На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошел конкурс "Лучший работник по охране труда", посвященный Всемирному дню охраны труда. Заводчане оказывали первую помощь "пострадавшему" и демонстрировали знания правил безопасности на производстве.

Конкурс "Лучший работник по охране труда".
Конкурс "Лучший работник по охране труда". Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс".

В конкурсе победил машинист углеподготовительного цеха Владимир Колыхалов. Второе место заняла слесарь цеха автоматизации Ольга Борыгина. Третье место – машинист теплоэлектроцентрали Олег Вавилов. Победителей наградили дипломами и денежными сертификатами.

Фоторепортаж о конкурсе можно посмотреть здесь >>

Конкурс "Лучший работник по охране труда".
Конкурс "Лучший работник по охране труда".
Конкурс "Лучший работник по охране труда".
Конкурс "Лучший работник по охране труда".
Конкурс "Лучший работник по охране труда".
Конкурс "Лучший работник по охране труда".
Конкурс "Лучший работник по охране труда".
Конкурс "Лучший работник по охране труда".

Игорь Цепелев,
начальник управления охраны труда и промышленной безопасности:

— В Группе НЛМК 2018 год назван годом осознанной безопасности. Одна из главных задач конкурса – привлечь внимание к вопросам безопасности, показать, что важно не просто знать правила охраны труда, но и соблюдать, применять их в своей ежедневной работе.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации на сайте Алтай-Кокса.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

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