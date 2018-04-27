На Алтай-Коксе определили лучшего работника по охране труда

В конкурсе победил машинист углеподготовительного цеха Владимир Колыхалов. Второе место заняла слесарь цеха автоматизации Ольга Борыгина. Третье место – машинист теплоэлектроцентрали Олег Вавилов. Победителей наградили дипломами и денежными сертификатами.

Фоторепортаж о конкурсе можно посмотреть здесь >>

Игорь Цепелев,

начальник управления охраны труда и промышленной безопасности:

— В Группе НЛМК 2018 год назван годом осознанной безопасности. Одна из главных задач конкурса – привлечь внимание к вопросам безопасности, показать, что важно не просто знать правила охраны труда, но и соблюдать, применять их в своей ежедневной работе.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации на сайте Алтай-Кокса.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com