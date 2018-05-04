На Алтай-Коксе подвели итоги конкурса по охране труда

Жюри оценивало профилактическую, информационную работу, содержание помещений в цехах предприятия, а также оформление стенгазет и плакатов к Всемирному дню охраны труда.

Лидировал в конкурсе цех улавливания. Второе место занял коллектив углеподготовительного цеха, третье – цех автоматизации. В этих подразделениях не только поддерживают безопасные условия труда, но и творчески подходят к оформлению наглядной агитации. На стендах и плакатах – тематические стихи, рисунки, слоганы, полезные советы. А в цехе улавливания, например, к конкурсу создали своего "героя безопасности" – манекен, который демонстрирует правильное применение средств индивидуальной защиты.

Фоторепортаж о конкурсе можно посмотреть по ссылке.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации на сайте Алтай-Кокса.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com