На Алтай-Коксе продолжается конкурс "Молодой лидер"

Фоторепортаж о выездном этапе смотрите по ссылке >>

В программе – тренинги на развитие лидерских качеств, коммуникационных навыков, укрепление командного духа, а также верховая езда и сплав по Катуни.

На выездном этапе 16 конкурсантов боролись за выход в финал, где им предстоит реализовать волонтерские проекты.

Конкурс "Молодой лидер – 2018" стартовал в мае. В отборочном туре участники готовили интерактивные презентации на тему волонтерства. Авторы лучших работ участвовали в бизнес-тренингах.

Конкурс нацелен на раскрытие управленческих способностей и карьерное развитие перспективных молодых сотрудников предприятия. Победители и финалисты получают корпоративные награды и денежные сертификаты.

Видео о выездном этапе смотрите по ссылке >>

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации на сайте Алтай-Кокса.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com