На Алтай-Коксе продолжается конкурс "Молодой лидер"

Сегодня, 15:29.
Новости компаний

Молодежь "Алтай-Кокса" (входит в Группу НЛМК) приняла участие в выездном этапе корпоративного конкурса "Молодой лидер – 2018", который проходил в Горном Алтае.

Выездной этап конкурса "Молодой лидер".
Выездной этап конкурса "Молодой лидер". Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс".

Фоторепортаж о выездном этапе смотрите по ссылке >>

В программе – тренинги на развитие лидерских качеств, коммуникационных навыков, укрепление командного духа, а также верховая езда и сплав по Катуни.

На выездном этапе 16 конкурсантов боролись за выход в финал, где им предстоит реализовать волонтерские проекты.

Выездной этап конкурса "Молодой лидер".
Выездной этап конкурса "Молодой лидер".

Конкурс "Молодой лидер – 2018" стартовал в мае. В отборочном туре участники готовили интерактивные презентации на тему волонтерства. Авторы лучших работ участвовали в бизнес-тренингах.

Конкурс нацелен на раскрытие управленческих способностей и карьерное развитие перспективных молодых сотрудников предприятия. Победители и финалисты получают корпоративные награды и денежные сертификаты.

Выездной этап конкурса "Молодой лидер".
Выездной этап конкурса "Молодой лидер".

Видео о выездном этапе смотрите по ссылке >>

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации на сайте Алтай-Кокса.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

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