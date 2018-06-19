На Алтай-Коксе продолжается конкурс "Молодой лидер"

Молодежь "Алтай-Кокса" (входит в Группу НЛМК) приняла участие в выездном этапе корпоративного конкурса "Молодой лидер – 2018", который проходил в Горном Алтае.
Фоторепортаж о выездном этапе смотрите по ссылке >>
В программе – тренинги на развитие лидерских качеств, коммуникационных навыков, укрепление командного духа, а также верховая езда и сплав по Катуни.
На выездном этапе 16 конкурсантов боролись за выход в финал, где им предстоит реализовать волонтерские проекты.
Конкурс "Молодой лидер – 2018" стартовал в мае. В отборочном туре участники готовили интерактивные презентации на тему волонтерства. Авторы лучших работ участвовали в бизнес-тренингах.
Конкурс нацелен на раскрытие управленческих способностей и карьерное развитие перспективных молодых сотрудников предприятия. Победители и финалисты получают корпоративные награды и денежные сертификаты.
Видео о выездном этапе смотрите по ссылке >>
Справка
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации на сайте Алтай-Кокса.
Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com