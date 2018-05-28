На Алтай-Коксе прошел краевой конкурс профессионального мастерства для студентов

Конкурс организовали совместно с Заринским политехническим техникумом и Министерством образования и науки Алтайского края. Это одно из направлений развития системы дуального обучения: эксперты Алтай-Кокса оценивает уровень знаний будущих специалистов, а учащиеся практикуются в условиях реального производства.

Студенты-электромонтеры проводили сборку магнитного пускателя. Конкурсная комиссия, в составе которой были специалисты завода, оценивала правильность сборки схемы, время выполнения задания, соблюдение правил охраны труда.

Победителем конкурса среди студентов первого курса стал Анатолий Овсянников, среди студентов второго курса – Станислав Иванов. Оба – учащиеся Бийского промышленно-технологического колледжа.

Для гостей организовали экскурсию по заводу с посещением места практики. Все призеры получили корпоративные подарки от Алтай-Кокса.

Фото с конкурса можно посмотреть по ссылке >>

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса.