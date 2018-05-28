На Алтай-Коксе прошел краевой конкурс профессионального мастерства для студентов

Сегодня, 10:46.
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На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошел практический этап краевого конкурса профмастерства среди студентов по профессии электромонтер. В нем приняли участие 16 студентов из шести колледжей и техникумов Алтайского края.

Краевой конкурс электромонтеров.
Краевой конкурс электромонтеров. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс".

Конкурс организовали совместно с Заринским политехническим техникумом и Министерством образования и науки Алтайского края. Это одно из направлений развития системы дуального обучения: эксперты Алтай-Кокса оценивает уровень знаний будущих специалистов, а учащиеся практикуются в условиях реального производства.

Студенты-электромонтеры проводили сборку магнитного пускателя. Конкурсная комиссия, в составе которой были специалисты завода, оценивала правильность сборки схемы, время выполнения задания, соблюдение правил охраны труда.

Краевой конкурс электромонтеров.
Краевой конкурс электромонтеров.

Победителем конкурса среди студентов первого курса стал Анатолий Овсянников, среди студентов второго курса – Станислав Иванов. Оба – учащиеся Бийского промышленно-технологического колледжа.

Для гостей организовали экскурсию по заводу с посещением места практики. Все призеры получили корпоративные подарки от Алтай-Кокса.

Фото с конкурса можно посмотреть по ссылке >>

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса.

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