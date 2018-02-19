На Алтай-Коксе прошел шахматный турнир

Сегодня, 16:15.
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На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) состоялся турнир по шахматам. Это были первые соревнования в рамках спартакиады в 2018 году.

На Алтай-Коксе прошел шахматный турнир.
На Алтай-Коксе прошел шахматный турнир. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс".

В них приняли участие шестнадцать мужских команд. Победителями в высшей лиге стала команда коксового отделения №3. На втором месте – шахматисты заводоуправления. Третье место заняла команда №1 цеха улавливания.

В первой лиге золото завоевали спортсмены электроцеха. Серебро у команды углеподготовительного цеха. Бронзу получил автотранспортный цех.

В феврале спортсмены примут участие в соревнованиях по полиатлону и лыжным гонкам.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

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