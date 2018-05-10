На Алтай-Коксе прошел субботник

Сегодня, 14:35.
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Работники Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) приняли участие в традиционном субботнике и эко-акции "Вместе сохраним дерево!".

Субботник на "Алтай-Коксе".
Субботник на "Алтай-Коксе". Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс".

Фоторепортаж о субботнике смотрите здесь >>

Заводчане не только навели порядок на территории предприятия, но и очистили офисы от ненужной бумаги в рамках эко-акции "Вместе сохраним дерево!". Для этого организовали специальный мобильный пункт сбора макулатуры.

Сотрудники Алтай-Кокса сдали 2,5 тонны бумажных отходов, тем самым сохранили примерно 25 деревьев.

Субботник на "Алтай-Коксе".
Субботник на "Алтай-Коксе".

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации на сайте Алтай-Кокса

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

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