На Алтай-Коксе прошел турнир по пейнтболу

Турнир по пейнтболу. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Турнир по пейнтболу. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Турнир по пейнтболу. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Турнир по пейнтболу. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Турнир по пейнтболу. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Турнир по пейнтболу. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Турнир по пейнтболу. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Турнир по пейнтболу. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Турнир по пейнтболу. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Турнир по пейнтболу. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Турнир по пейнтболу. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Турнир по пейнтболу. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Турнир по пейнтболу. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Турнир по пейнтболу. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Турнир по пейнтболу. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Турнир по пейнтболу. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Турнир по пейнтболу. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Турнир по пейнтболу. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Турнир по пейнтболу. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Турнир по пейнтболу. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс".

Соревнования проходили на Белой горе, любимом месте зимнего отдыха заринчан. Участие приняли 20 команд подразделений Алтай-Кокса. Во время торжественного построения они представили свой флаг и девиз.

Отборочный тур помог определить уровень подготовки участников. Они боролись за право выхода в полуфинал, а затем и в финальные состязания. По условиям соревнований в состав каждой команды входила одна девушка. Второй год в турнире принимала участие чисто женская команда отдела технического контроля.

Бойцы получали защитные маски, ружья-маркеры, заряженные шариками с краской, и выходили на специально отведенное для игры поле с большими надувными баррикадами. Строгие судьи и жесткие правила создавали атмосферу настоящего боя.

Поболеть за любителей пейнтбола приехали их семьи и друзья. Алтай-Кокс организовал для всех полевую кухню с гречневой кашей и горячим чаем. Желающие могли покататься на тюбингах и снегоходе. Всего в мероприятии приняли участие около 150 человек.

Победителем турнира стала сборная цеха автоматизации и автотранспортного цеха "Факел". Второе место заняли представители ремонтного цеха. На третьем месте – команда строительного управления.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

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