На Алтай-Коксе прошел турнир по пейнтболу

Союз молодежи и профком Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) провели для заводчан турнир по пейнтболу, посвященный Дню защитника Отечества.
Соревнования проходили на Белой горе, любимом месте зимнего отдыха заринчан. Участие приняли 20 команд подразделений Алтай-Кокса. Во время торжественного построения они представили свой флаг и девиз.
Отборочный тур помог определить уровень подготовки участников. Они боролись за право выхода в полуфинал, а затем и в финальные состязания. По условиям соревнований в состав каждой команды входила одна девушка. Второй год в турнире принимала участие чисто женская команда отдела технического контроля.
Бойцы получали защитные маски, ружья-маркеры, заряженные шариками с краской, и выходили на специально отведенное для игры поле с большими надувными баррикадами. Строгие судьи и жесткие правила создавали атмосферу настоящего боя.
Поболеть за любителей пейнтбола приехали их семьи и друзья. Алтай-Кокс организовал для всех полевую кухню с гречневой кашей и горячим чаем. Желающие могли покататься на тюбингах и снегоходе. Всего в мероприятии приняли участие около 150 человек.
Победителем турнира стала сборная цеха автоматизации и автотранспортного цеха "Факел". Второе место заняли представители ремонтного цеха. На третьем месте – команда строительного управления.
Справка
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.
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