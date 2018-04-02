На Алтай-Коксе прошли семейные старты. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс". На Алтай-Коксе прошли семейные старты. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс". На Алтай-Коксе прошли семейные старты. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс". На Алтай-Коксе прошли семейные старты. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс". На Алтай-Коксе прошли семейные старты. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс". На Алтай-Коксе прошли семейные старты. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс". На Алтай-Коксе прошли семейные старты. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс". На Алтай-Коксе прошли семейные старты. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс". На Алтай-Коксе прошли семейные старты. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс". На Алтай-Коксе прошли семейные старты. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс". На Алтай-Коксе прошли семейные старты. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс". На Алтай-Коксе прошли семейные старты. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс". На Алтай-Коксе прошли семейные старты. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс". На Алтай-Коксе прошли семейные старты. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс". На Алтай-Коксе прошли семейные старты. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс". На Алтай-Коксе прошли семейные старты. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс". На Алтай-Коксе прошли семейные старты. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс". На Алтай-Коксе прошли семейные старты. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс". На Алтай-Коксе прошли семейные старты. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс". На Алтай-Коксе прошли семейные старты. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс". На Алтай-Коксе прошли семейные старты. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс". На Алтай-Коксе прошли семейные старты. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс". На Алтай-Коксе прошли семейные старты. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс". На Алтай-Коксе прошли семейные старты. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс". На Алтай-Коксе прошли семейные старты. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс".

В первый день участники состязались в эстафетах. Во второй день – в плавании.

Семейные команды разделили на три возрастные категории: с детьми до 7 лет, с детьми от 8 до 10 лет и с детьми от 11 до 12 лет. Лучшие результаты в своих категориях показали семьи Охтеменко, Шаманаевых, Сазоновых, Новичихиных, Кожевиных, Булаевых. Команда Балакиных выступала в средней и младшей возрастных группах и в каждой завоевала первое место.

Все участники получили дипломы и подарочные сертификаты от Алтай-Кокса.

Фоторепортаж о соревнованиях можно посмотреть по ссылке.

Соревнования "Папа, мама, я – спортивная семья" проводятся на предприятии уже более тридцати лет, и за это время сменилось три поколения участников. Семейные старты нацелены на сплочение семей заводчан, укрепление традиций, пропаганду здорового образа жизни среди подрастающего поколения.

Видео о соревнованиях можно просмотреть по ссылке.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com