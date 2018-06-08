На Алтай-Коксе прошло открытие акции "5-я трудовая"

Сегодня, 14:05.
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Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) стал площадкой для торжественного открытия акции "5-я трудовая" в Заринском районе. Кадровая служба завода организовала мероприятие совместно с Центром занятости населения.

Открытие "5-й трудовой" .
Открытие "5-й трудовой" . Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс".

Цель акции "5-я трудовая" - занятость подростков во время летних каникул. Их трудовые будни начались со знакомства с градообразующим предприятием. Более 20 учащихся средней школы села Новоманошкино посетили музей Алтай-Кокса, съездили на экскурсию по заводу, а затем под гимн летнего подросткового движения отдали рапорт о готовности к труду.

Открытие "5-й трудовой" .
Открытие "5-й трудовой" .

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации на сайте Алтай-Кокса.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

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