На Алтай-Коксе прошло открытие акции "5-я трудовая"

Цель акции "5-я трудовая" - занятость подростков во время летних каникул. Их трудовые будни начались со знакомства с градообразующим предприятием. Более 20 учащихся средней школы села Новоманошкино посетили музей Алтай-Кокса, съездили на экскурсию по заводу, а затем под гимн летнего подросткового движения отдали рапорт о готовности к труду.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации на сайте Алтай-Кокса.

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