На Алтай-Коксе состоялась экскурсия для семей работников

После общей экскурсии каждая семья побывала на рабочем месте папы-заводчанина. Дети с интересом наблюдали, как их родители управляют механизмами и агрегатами.

Завершилось мероприятие обедом в заводской столовой и фотосессией в спецодежде на фоне промышленного пейзажа.

Завод посетили пять семей. Пропаганда семейных ценностей – важное направление корпоративной культуры Алтай-Кокса. Ежегодно на предприятии проводятся семейный конкурс "Замок на песке", веселые старты, праздники, посвященные Дню защиты детей и Дню знаний. Кроме того, экскурсия носила профориентационный характер, знакомила юных жителей Заринска с профессией металлурга.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации на сайте Алтай-Кокса.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com