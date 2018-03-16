На Алтай-Коксе состоялись соревнования по плаванию.

В высшей лиге победителем стала команда №1 цеха улавливания. На втором месте – команда заводоуправления. На третьем – коксовое отделение №2.

В первой лиге сильнейшими оказались пловцы углеподготовительного цеха. Второе место заняли спортсмены автотранспортного цеха. Третье место досталось цеху автоматизации.

Среди женских команд "золото" завоевали сотрудницы цеха улавливания, "серебро" – заводоуправление, "бронза" – у пловчих управления экологии.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com