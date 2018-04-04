На Алтай-Коксе стартовал конкурс "Мастер года".

В конкурсе принимают участие более 30 сотрудников – это старшие и сменные мастера, механики, начальники участков и смен, участники кадрового резерва.

Они покажут знания по промышленной безопасности и охране труда, проявят управленческие компетенции в серии деловых игр. На заключительном этапе конкурса подготовят и защитят проекты по повышению эффективности производства.

Кто удостоится звания "Мастер года – 2018", станет известно в конце мая. Победители и призеры получат дипломы и денежные премии.

Видеоинтервью с победителем прошлого конкурса:

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com