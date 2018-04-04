На Алтай-Коксе стартовал конкурс "Мастер года".

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) стартовал традиционный конкурс "Мастер года – 2018", нацеленный на повышение профессионализма, выявление опыта лучших руководителей среднего звена, развитие творческой активности персонала.
В конкурсе принимают участие более 30 сотрудников – это старшие и сменные мастера, механики, начальники участков и смен, участники кадрового резерва.
Они покажут знания по промышленной безопасности и охране труда, проявят управленческие компетенции в серии деловых игр. На заключительном этапе конкурса подготовят и защитят проекты по повышению эффективности производства.
Кто удостоится звания "Мастер года – 2018", станет известно в конце мая. Победители и призеры получат дипломы и денежные премии.
Видеоинтервью с победителем прошлого конкурса:
Справка
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.
Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru
Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com