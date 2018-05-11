На Алтай-Коксе стартовал конкурс "Молодой лидер – 2018"

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) начался ежегодный корпоративный конкурс "Молодой лидер", который дает молодежи возможность получить управленческие навыки, сплотиться в единую команду, а руководству предприятия – выявить наиболее перспективных сотрудников для дальнейшего карьерного развития.
Поскольку нынешний год в России проходит под эгидой волонтерства, многие конкурсные задания связаны с этой темой. В отборочном туре участники готовят интерактивные презентации о добровольчестве. Жюри оценит глубину раскрытия темы и оригинальность подачи информации.
Затем конкурсантов ждет мероприятие спортивно-лидерского направления в Горном Алтае – сплав по Катуни, реалити-квест, деловые игры. Участники смогут в экстремальных условиях проявить стрессоустойчивость, выносливость, командный дух.
В финале за звание "Молодого лидера – 2018" будут бороться восемь участников. Им предстоит реализовать и представить на суд жюри собственные волонтерские проекты.
Победитель конкурса и все финалисты получат дипломы, корпоративные награды и денежные сертификаты.
Справка
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации на сайте Алтай-Кокса.
Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com