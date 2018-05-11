На Алтай-Коксе стартовал конкурс "Молодой лидер – 2018"

Поскольку нынешний год в России проходит под эгидой волонтерства, многие конкурсные задания связаны с этой темой. В отборочном туре участники готовят интерактивные презентации о добровольчестве. Жюри оценит глубину раскрытия темы и оригинальность подачи информации.

Затем конкурсантов ждет мероприятие спортивно-лидерского направления в Горном Алтае – сплав по Катуни, реалити-квест, деловые игры. Участники смогут в экстремальных условиях проявить стрессоустойчивость, выносливость, командный дух.

В финале за звание "Молодого лидера – 2018" будут бороться восемь участников. Им предстоит реализовать и представить на суд жюри собственные волонтерские проекты.

Победитель конкурса и все финалисты получат дипломы, корпоративные награды и денежные сертификаты.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации на сайте Алтай-Кокса.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com