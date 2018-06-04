На Алтай-Коксе завершился конкурс "Мастер года – 2018"

В конкурсе приняли участие 26 сотрудников: мастера, начальники смен и участков, а также те, кто находится в кадровом резерве на эти должности. Они решали деловые кейсы, участвовали в управленческих поединках, готовили и защищали проекты по повышению эффективности производства.

Третье место в конкурсе занял Виталий Копылов, мастер углеподготовительного цеха. Второе место – Дмитрий Анастасьев, мастер коксового цеха. "Лучшим молодым мастером" стал Денис Баулин из цеха улавливания.

Победителям и призерам вручили дипломы, денежные премии и корпоративные подарки.

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Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации на сайте Алтай-Кокса.

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