На алтайских ТЭЦ СГК стартовала ремонтная кампания

С начала этой недели в текущий плановый ремонт был выведен котлоагрегат №13. Работы на нем продлятся 16 дней. Производством работ занимаются специалисты подрядной организации Сибирьэнергоремонт.

На котлоагрегате будет проведен ремонт теплоизоляции, обмуровки, арматуры. Кроме того, специалисты уделят внимание ремонту вспомогательного оборудования и устранят дефекты поверхностей котла. Поверхности нагрева и части котла будут зачищены для проверки металла на прочность.

Александр Лукьянов,

директор Барнаульской ТЭЦ-2:

- Мы очень внимательно следим за тем, чтобы оборудование нашей станции надежно работало. К примеру, этот котел был запущен в 1969 году, но он и сейчас надежно и эффективно работает. Благодаря своевременным и качественным ремонтным работам и хорошему уровню эксплуатации он будет служить еще долго.

В целом объем ремонтной программы СГК в Барнауле и Рубцовске в 2018 году составляет порядка 1,1 млрд рублей. В счет этих средств будут проведены ремонты на Барнаульских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, ЮТС в Рубцовске и на тепловых сетях Барнаула и Рубцовска. При этом на ремонт основного оборудования только Барнаульской ТЭЦ-2 будет направлено более 388,7 млн рублей.