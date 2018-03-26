На алтайской трассе легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом. Есть погибший

25 марта на 299 км автодороги Р-256 "Чуйский тракт" в районе Троицкого района столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль. Погиб один человек, сообщает МВД России по Алтайскому краю.
По предварительным данным, водитель 1989 года рождения, управляя легковым автомобилем, выехал на "встречку" и столкнулся автобусом, который шел по маршруту "Барнаул — Горно-Алтайск".
В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия до приезда "скорой". Его пассажир — женщина 1988 года рождения — госпитализирована в местную центральную районную больницу.
В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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