На алтайской трассе легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом. Есть погибший

По предварительным данным, водитель 1989 года рождения, управляя легковым автомобилем, выехал на "встречку" и столкнулся автобусом, который шел по маршруту "Барнаул — Горно-Алтайск".

В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия до приезда "скорой". Его пассажир — женщина 1988 года рождения — госпитализирована в местную центральную районную больницу.

В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.