На барнаульском вокзале бабушка потеряла 2-летнего внука

Транспортные полицейские заметил малыша во время патрулирования железнодорожной станции. Ребенок не смог ничего сказать, а лишь на пальцах показал, что ему 2 года.

Сотрудники передали информацию о потерявшемся ребенке через громкоговорящую связь вокзала и обошли территорию. Вскоре к полицейским обратилась бабушка малыша. Она рассказала, что потеряла своего внука.

Ребенка передали женщине.