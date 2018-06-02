На барнаульском вокзале бабушка потеряла 2-летнего внука

В Барнауле 1 июня полицейские увидели ребенка, который бегал у касс на вокзале. Сотрудники вернули малыша бабушке, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СФО.
Транспортные полицейские заметил малыша во время патрулирования железнодорожной станции. Ребенок не смог ничего сказать, а лишь на пальцах показал, что ему 2 года.
Сотрудники передали информацию о потерявшемся ребенке через громкоговорящую связь вокзала и обошли территорию. Вскоре к полицейским обратилась бабушка малыша. Она рассказала, что потеряла своего внука.
Ребенка передали женщине.
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