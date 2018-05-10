На Барнаульской ТЭЦ-2 СГК успешно прошли пожарно-тактические учения

Согласно легенде учений и исходя из оперативно-тактической характеристики станции и реальной обстановки в качестве предполагаемого места возникновения пожара был выбран кабельный полуэтаж. По вводным данным на момент обнаружения учебного возгорания в зале турбинного цеха, образовалось плотное задымление, и из-за горения крупного участка в кабельном полуэтаже существовала угроза распространения пожара по всему кабельному тоннелю. Эти факты позволили условно присвоить пожару 4 ранг. Тушение "пожара", а также спасание и эвакуация людей ввиду этого потребовали привлечения наибольшего количества сил и средств пожарной охраны, а также служб жизнеобеспечения города. Первыми к тушению возгорания приступила добровольная пожарная дружина Барнаульской ТЭЦ-2. Всего же в ликвидации условного пожара приняли участие 14 единиц техники и 65 человека личного состава подразделений пожарно-спасательных частей.

Итогом тренировки стала полная ликвидация условной аварий и возобновление стабильной подачи электро- и теплоэнергии потребителям.

Все мероприятия и действия, предусмотренные учениями, были отработаны в режиме реального времени, на что потребовалось более 2,5 часов.

Александр Лукьянов,

директор Барнаульской ТЭЦ-2:

— При проведении учений сотрудники станции сработали быстро и слажено, принятые меры позволили предотвратить условные повреждения энергетического оборудования и получения травм работниками. Все действия персонала осуществлялись в строгом соответствии с инструкциями, действующими на случай пожара и других чрезвычайных ситуаций, которые регулярно отрабатываются на предприятиию

Главной целью учений стали оценка уровня противопожарной устойчивости Барнаульской ТЭЦ-2 и отработка практических навыков взаимодействия сил и средств территориальной подсистемы Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Барнаула при тушении условного пожара и проведение связанных с ним аварийно-спасательных работ.