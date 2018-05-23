На Дальнем Востоке на место арестованного за взятки алтайского таможенника пришел другой уроженец Алтая

На должность первого заместителя начальника Дальневосточного таможенного управления назначен уроженец Алтайского края Валерий Гуков. Он сменил на этом посту Сергея Федорова, обвиняемого во взяточничестве на 26 миллионов рублей и 150 тысяч долларов, пишут "Новости. Владивосток".
Полковник Валерий Викторович Гуков, ранее возглавлявший Новосибирскую таможню, он родился в селе Ключи, закончил Барнаульское высшее военное авиационное училище летчиков и до перехода на таможню в 1999 году служил в армии.
За что задержали Федорова
Интересно, что арестованный 26 марта по решению Басманого суда Федоров ранее работал начальником Алтайской таможни.
По версии следствия, фигурант "в период с декабря 2015 по октябрь 2017 года на систематической основе получал взятки в общем размере не менее 26 млн рублей и 150 тысяч долларов от Родиона Тихонова за общее покровительство коммерческой деятельности его компании ЗАО "Дальзавод-Терминал"".
Следствие считает, что "Федоров оказывал полное содействие в организации работы Дальневосточного таможенного управления ФТС России в пользу ЗАО "Дальзавод-Терминал", а также в разрешении любых проблемных вопросов с сотрудниками таможенного органа при ввозе товаров народного потребления на таможенную территорию Таможенного союза".
Сам Тихонов в настоящее время обвиняется в организации преступного сообщества и уклонении от уплаты таможенных платежей и находится под стражей, оказывая следствию полное содействие в выявлении коррупционных связей, сообщали ранее в Следственном комитете России.
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