На Дальнем Востоке на место арестованного за взятки алтайского таможенника пришел другой уроженец Алтая

Полковник Валерий Викторович Гуков, ранее возглавлявший Новосибирскую таможню, он родился в селе Ключи, закончил Барнаульское высшее военное авиационное училище летчиков и до перехода на таможню в 1999 году служил в армии.

За что задержали Федорова

Интересно, что арестованный 26 марта по решению Басманого суда Федоров ранее работал начальником Алтайской таможни.

По версии следствия, фигурант "в период с декабря 2015 по октябрь 2017 года на систематической основе получал взятки в общем размере не менее 26 млн рублей и 150 тысяч долларов от Родиона Тихонова за общее покровительство коммерческой деятельности его компании ЗАО "Дальзавод-Терминал"".

Следствие считает, что "Федоров оказывал полное содействие в организации работы Дальневосточного таможенного управления ФТС России в пользу ЗАО "Дальзавод-Терминал", а также в разрешении любых проблемных вопросов с сотрудниками таможенного органа при ввозе товаров народного потребления на таможенную территорию Таможенного союза".

Сам Тихонов в настоящее время обвиняется в организации преступного сообщества и уклонении от уплаты таможенных платежей и находится под стражей, оказывая следствию полное содействие в выявлении коррупционных связей, сообщали ранее в Следственном комитете России.