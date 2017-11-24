На каких сайтах можно получить государственные услуги в электронной форме

Сегодня, 10:09.
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Altapress.ru совместно с Алтайкомсвязью и КГБУ "Оператор электронного правительства Алтайского края" подготовил мультимедийный проект "Госуслуги для всей семьи". В нем рассказывается, как Портал госуслуг может помочь в разных жизненных ситуациях. Государственные услуги в электронной форме предоставляются не только на Портале госуслуг, но и на некоторых других сайтах. Чтобы начать ими пользоваться, достаточно быть авторизованным пользователем gosuslugi.ru. Вход на эти сайты осуществляется с помощью пароля и логина основного Портала госуслуг.

Портал госуслуг.
Портал госуслуг. Иллюстрация: архив портала gosuslugi.ru.
1. Сайт "Открытая регистратура"

Адрес в интернете: медрег22.рф

На сайте можно посмотреть расписание врачей в муниципальных больницах и записаться на прием к специалисту на конкретное время.

2. Личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы

Адрес в интернете: lkfl.nalog.ru/lk

С помощью этого сайта можно решать ряд вопросов, связанных с деятельностью Федральной налоговой службы: контролировать расчеты с бюджетом, оплачивать налоговую задолженность, заполнять и направлять налоговые декларации и так далее.

3. Сайт "Сетевой регион"

Адрес в интернете: netschool.edu22.info

На сайте можно следить за успеваемостью ребенка-школьника в режиме онлайн.

4. Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России

Адрес в интернете: pfrf.ru/eservices/lkzl

На сайте можно получать информацию о состоянии своего пенсионного счета, о страховых взносах, которые платит работодатель, подать заявления в Пенсионный фонд о назначении пенсии, о доставке пенсии и другие.

5. Система ГИС ЖКХ

Адрес в интернете: my.dom.gosuslugi.ru

На сайте можно оплатить услуги ЖКХ, получить информацию об управляющих компаниях в городе, написать жалобу. Портал создан для детального информирования граждан о работе служб ЖКХ в каждом конкретном доме. Наполнение сайта и введение новых функций продолжается.

6. Российская общественная инициатива

Адрес в интернете: roi.ru

Интернет-площадка для размещения общественных инициатив граждан России по вопросам социально-экономического развития страны и совершенствования государственного и муниципального управления.

7. Оформление ОСАГО онлайн

Адрес в интернете: работает на сайтах страховых компаний, которые продают полисы ОСАГО.

С помощью пароля и логина на Портале госуслуг можно авторизоваться в системе по оформлению электронного ОСАГО на сайтах страховых компаний, которые предоставляют эту услугу.

8. Сайт "Работа в России"

Адрес в интернете: trudvsem.ru

Здесь размещается информация об открытых вакансиях, также можно опубликовать свое резюме.

Больше историй смотрите в мультимедийном проекте "Госуслуги для всей семьи".

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