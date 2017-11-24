На каких сайтах можно получить государственные услуги в электронной форме

Altapress.ru совместно с Алтайкомсвязью и КГБУ "Оператор электронного правительства Алтайского края" подготовил мультимедийный проект "Госуслуги для всей семьи". В нем рассказывается, как Портал госуслуг может помочь в разных жизненных ситуациях. Государственные услуги в электронной форме предоставляются не только на Портале госуслуг, но и на некоторых других сайтах. Чтобы начать ими пользоваться, достаточно быть авторизованным пользователем gosuslugi.ru. Вход на эти сайты осуществляется с помощью пароля и логина основного Портала госуслуг.

1. Сайт "Открытая регистратура" Адрес в интернете: медрег22.рф На сайте можно посмотреть расписание врачей в муниципальных больницах и записаться на прием к специалисту на конкретное время. 2. Личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы Адрес в интернете: lkfl.nalog.ru/lk С помощью этого сайта можно решать ряд вопросов, связанных с деятельностью Федральной налоговой службы: контролировать расчеты с бюджетом, оплачивать налоговую задолженность, заполнять и направлять налоговые декларации и так далее. 3. Сайт "Сетевой регион" Адрес в интернете: netschool.edu22.info На сайте можно следить за успеваемостью ребенка-школьника в режиме онлайн. 4. Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России Адрес в интернете: pfrf.ru/eservices/lkzl На сайте можно получать информацию о состоянии своего пенсионного счета, о страховых взносах, которые платит работодатель, подать заявления в Пенсионный фонд о назначении пенсии, о доставке пенсии и другие. 5. Система ГИС ЖКХ Адрес в интернете: my.dom.gosuslugi.ru На сайте можно оплатить услуги ЖКХ, получить информацию об управляющих компаниях в городе, написать жалобу. Портал создан для детального информирования граждан о работе служб ЖКХ в каждом конкретном доме. Наполнение сайта и введение новых функций продолжается. 6. Российская общественная инициатива Адрес в интернете: roi.ru Интернет-площадка для размещения общественных инициатив граждан России по вопросам социально-экономического развития страны и совершенствования государственного и муниципального управления. 7. Оформление ОСАГО онлайн Адрес в интернете: работает на сайтах страховых компаний, которые продают полисы ОСАГО. С помощью пароля и логина на Портале госуслуг можно авторизоваться в системе по оформлению электронного ОСАГО на сайтах страховых компаний, которые предоставляют эту услугу. 8. Сайт "Работа в России" Адрес в интернете: trudvsem.ru Здесь размещается информация об открытых вакансиях, также можно опубликовать свое резюме. Больше историй смотрите в мультимедийном проекте "Госуслуги для всей семьи".