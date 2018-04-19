На Красноярском экономическом форуме решение проблем с теплоснабжением в городах России разобрали на примере Рубцовска

Модернизация системы теплоснабжения алтайского города обсуждалась в рамках панельной дискуссии "Актуальные задачи реформы теплоснабжения в перспективе 2025" и мозгового штурма "Новая модель рынка тепла в действии: идеальные условия, возможности и результаты" с участием представителей федеральной и региональных властей, ФАС, руководителей энергокомпаний и экспертов отрасли.

Рубцовск стал первым городом, где произойдет внедрение системы установления цены на тепло по принципу закона об "альтернативной котельной". Этот документ предполагает создание новой модели рынка тепла - прозрачной для законодателей и потребителей, а также привлекательной для инвесторов.

Прежде чем зайти в Рубцовск, Сибирская генерирующая компания тщательно изучила законопроект об альтернативной котельной и заручилась поддержкой властей. После этого стало возможным гарантированное долгосрочное инвестирование в систему теплоснабжения. Два года назад состояние Рубцовской ТЭЦ стало неудовлетворительным. Ее изношенность подошла к отметке в 100%. Дальнейшая эксплуатация была невозможной.

Екатерина Косогова,

директор по тарифообразованию Сибирской генерирующей компании:

- Методология тарифа "альтернативной котельной" предполагает, что любой человек по одним и тем же принципам может посчитать сколько бы ему стоило отказаться от централизованного отопления и перейти на индивидуальный источник тепла. На наш взгляд — это более честный расчет.

По словам Анатолия Нагорнова, заместителя министра экономического развития Алтайского края, рубцовский проект находится на постоянном контроле региональных властей.

Анатолий Нагорнов,

заместитель министра экономического развития Алтайского края:

- Мы сопровождаем этот проект, который для нас важен и перспективен. Изучаем полученный опыт, возможные перспективы и недостатки. Также большое внимание уделяем социальному инвестированию программы, реализуемой в Рубцовске. Нам важно чтобы город не просто показывал стабильную потребность в тепле, но и развивался.

В Рубцовске помимо прочего свой эффект дал факт заключения с властями города концессионного соглашения на весь теплоэнергетический комплекс – Южная тепловая станция, малые котельные и тепловые сети. Это дает сторонам дополнительную гарантию как вложения инвестиций, так и их возврата.

Андрей Чибис,

заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации:

- Рубцовск много лет каждую зиму был красной точкой на карте. Мы всегда готовы были вылетать и вручную разбираться с ситуацией там. Сегодня эта первая зима благодаря заключению концессии. Спасибо СГК, что минувшую зиму они прошли без неприятных историй.

Он высоко оценил модель альткотельной. По его словам, концессия имеет минусы в сравнении с альткотельной - это необходимость чаще доказывать регулятору необходимость и обоснованность тех или иных трат.

Участники дискуссии подержали замминистра строительства и пришли к общему мнению, что в других городах страны необходимо предупреждать разрушение системы теплоснабжения, которое произошло в Рубцовске. Профилактика и своевременное инвестирование поможет сэкономить значительную часть средств, а значит и предотвратит рост тарифа. Стоит отметить, что в рубцовский проект СГК вложит порядка 2 млрд рублей, большая часть средств уже освоена.

Михаил Кузнецов,

генеральный директор Сибирской генерирующей компании:

- Если бы мы зашли в Рубцовск на шесть-семь лет раньше, то вполне возможно мы бы обошлись "меньшей кровью". Тогда, мы бы восстановили Рубцовскую ТЭЦ, что было бы значительно дешевле, так как она более экономически эффективна. К сожалению, в прошлом году она уже восстановлению не подлежала. Поэтому для нас метод "альтернативной котельной" – предсказуемого тарифообразования – это способ избежать "штормовых" действий, когда приходится за год решать проблемы, копившиеся десятилетиями.

По итогам дискуссии все пришли к общему мнению о том, что необходимо продолжать внедрять новые правила в закон о теплоснабжении, а также корректировать существующие с учетом полученного опыта в Рубцовске.

Виталий Королев,

заместитель руководителя федеральной антимонопольной службы РФ: