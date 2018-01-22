На крупные покупки — кредит под залог недвижимости

Теперь на всех сроках кредита установлена единая ставка, которая начинается от 13,5% годовых.

Такая ставка предлагается зарплатным клиентам и пенсионерам, которые получают пенсию на карту Банка. В случае подтверждения клиентом дохода справкой по форме банка ставка будет увеличена на 0,5 процентных пункта.

Произошли изменения и среди других условий выдачи кредита: увеличена максимальная сумма для Московского филиала банка до 15 млн. руб.

Полные условия по кредиту под залог недвижимости

Тип схемы расчета: аннуитетные или дифференцированные платежи по выбору клиента. Возможность досрочного погашения: можно досрочно погашать кредит, как весь целиком, так и часть, в любом объеме. Платы/штрафа за досрочное погашение кредита нет. Требования к участникам кредитного процесса: гражданство РФ; постоянная регистрация в регионе присутствия Банка - не менее 6 месяцев; трудовой стаж на последнем месте – не менее 6 месяцев, общий трудовой стаж не менее 1 года; минимальный возраст, лет: 23; максимальный возраст на момент окончания кредитного договора, лет: 63 (68 лет - для Заемщиков, осуществляющих профессиональную преподавательскую деятельность). Срок рассмотрения заявки Банком: не более 3 рабочих дней. Срок действия кредитного решения: 30 календарных дней. Сумма неснижаемого остатка на счете для гашения кредита: 1000 руб. Неустойка за несвоевременное погашение кредита и процентов: 0,5% от просроченной суммы за каждый день просрочки платежа. Личное страхование (жизни и риска потери трудоспособности) Заемщика, Созаемщиков (по желанию клиента) - при отсутствии личного страхования размер процентной ставки увеличивается на 2 проц. пункта. Страхование объекта недвижимости от рисков повреждения и уничтожения - обязательно. Страховая сумма – не менее остатка ссудной задолженности. Взносы уплачиваются ежегодно в течение срока действия кредитного договора. Супруг(а) Заемщика обязательно выступает Созаемщиком. Общее количество Заемщиков – не более 3 человек.