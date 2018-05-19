На Кубе разбился пассажирский Boeing 737. Есть выжившие

На месте крушения найдены четверо выживших, сообщает газета Компартии Кубы Granma. В последствии одна из выживших пассажирок скончалась в больнице от многочисленных ожогов и травм.

Свидетели падения самолета рассказали, что самолет задел линии электропередачи и начал терять высоту. Спасатели, по их словам, прибыли на место происшествия спустя 12 минут. Изначально причиной трагедии называли техническую неисправность, пишут "Известия.

По данным российского посольства на Кубе, россиян на борту лайнера не было.

Президент РФ Владимир Путин выразил республике соболезнования.