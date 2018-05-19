На Кубе разбился пассажирский Boeing 737. Есть выжившие

18 мая на Кубе вскоре после вылета из аэропорта Гаваны потерпел крушение пассажирский Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviaci?n. На его борту находились 113 человек, в том числе 104 пассажира. Самолет выполнял внутренний рейс в город Ольгин, сообщает El Pais.
На месте крушения найдены четверо выживших, сообщает газета Компартии Кубы Granma. В последствии одна из выживших пассажирок скончалась в больнице от многочисленных ожогов и травм.
Свидетели падения самолета рассказали, что самолет задел линии электропередачи и начал терять высоту. Спасатели, по их словам, прибыли на место происшествия спустя 12 минут. Изначально причиной трагедии называли техническую неисправность, пишут "Известия.
По данным российского посольства на Кубе, россиян на борту лайнера не было.
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