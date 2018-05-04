На $72 млн арестованы счета и ценные бумаги бывшего топ-менеджера "Росгосстраха"

Счета и ценные бумаги бывшего вице-президента группы "Росгосстрах" Сергея Хачатурова, обвиняемого в растрате более 1 млрд рублей, арестованы по распоряжению столичных судов, сообщает ТАСС.
"Столичные суды удовлетворили ходатайство следствия и наложили обеспечительный арест на денежные средства, находящиеся на счетах фирм, принадлежащих Сергею Хачатурову. Арестованы ценные бумаги и денежные средства на общую сумму $72 млн", — цитирует источника агентство.
По словам адвоката Алексея Мельникова, арестованные денежные средства "многократно покрывают предполагаемый ущерб", нанесенный Хачатуровым, а избрание меры пресечения в виде ареста в отношении его подзащитного "является чрезмерно суровым".
"Арест Хачатурова нарушает запрет арестовывать предпринимателей", — заявил правозащитник.
По версии следствия, Хачатуров, являясь руководителем одной из компаний, присвоил себе имущество стоимостью более 1 милрд рублей, писал "Интерфакс". По словам адвоката, старший брат подозреваемого — экс-президент "Росгосстраха" Даниил Хачатуров, — отношения к уголовному делу не имеет, пишет znak.com.
История вопроса
В прошлом году Даниил Хачатуров передал контроль над универсальной компанией "Росгосстрах" банку "Открытие", в составе группы банка в августе 2017 года страховщик попал в периметр санации "Открытия" Центробанком. Начиная с 2015 года предприятие терпело многомиллиардные убытки, объясняя их проблемами рынка ОСАГО.
В ноябре 2017 года "Росгосстрах" полностью обновил совет директоров. Новый менеджмент компании обвинил предыдущее руководство и собственника в выводе активов. Также, по словам зампредседателя ЦБ РФ Владимира Чистюхина, действующая администрация компании обращалась в правоохранительные органы по поводу решений предыдущего менеджмента.
В апреле "Ведомости" и РБК сообщали, что в рамках уголовного дела против бывших топ-менеджеров "Росгосстраха" в московском офисе Российского союза автостраховщиков (РСА) проходила выемка документов.
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