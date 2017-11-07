На Олимпиаде-2018 хотят запретить исполнять гимн России

На Олимпиаде в корейском Пхенчхане могут запретить исполнять российский гимн, сообщает со ссылкой на свои источники в Международном олимпийском комитете (МОК) New York Times Кроме того, по данным издания, российской сборной предложат не участвовать в церемонии открытия Игр, передает телекомпания "Мир". О том, можно ли будет россиянам использовать свой флаг на Олимпиаде, не сообщается.
Решение о том, каким образом наша сборная будет принимать участие в зимней Олимпиаде-2018 МОК примет в начале декабря. Российские парламентарии уже покомменитровали это сообщение.
Михаил Дегтярев,
руководитель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи:
Провокация газеты New York Times направлена на деморализацию сборной России. Принятие так скажем "половинчатого" решения, то есть допуска спортсменов под нейтральным флагом и без гимна, на мой взгляд, является неприемлемым. Торг здесь не уместен. Это унижение нашей страны.
Алексей Пушков,
сенатор:
Убежден: участие в ОИ при запрете гимна России и ее исключении из церемонии открытия недопустимо. Нельзя поддерживать торжество русофобии.
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