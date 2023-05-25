На Пугачеву подали в суд за неуплату аренды

Алла Пугачева не заплатила за аренду береговой линии под свой причал. За это на нее подали в суд, сообщает Telegram-канал SHOT.

Примадонна арендовала часть берега реки Истры. Там у нее располагался причал возле дачи в деревне Бережки.

Пугачева, судя по всему, забыла заплатить за аренду причала и покинула страну. В итоге у нее накопился долг в размере 44,5 тыс. рублей. Кроме того, она должна заплатить 7 тыс. рублей штрафа.

Кстати, недавно внук певицы Никита Пресняков выставил на продажу дом примадонны площадью 800 кв. м. Стоимость особняка — 225 млн рублей.

Ранее стало известно, как солист золотого состава «Песняров» провел прекрасную ночь с Пугачевой.