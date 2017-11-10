На ремонт дорог Барнаульской агломерации выделят 1,7 млрд рублей

На ремонт дорог Барнаульской агломерации в 2018 году выделят 1 млрд 703 млн рублей выделят, сообщает официальный сайт края.
Всего в Барнауле планируют отремонтировать 42 улицы. Их общая протяженность — 71 км. Среди них проспект Ленина (от улицы Северо-Западной до проспекта Космонавтов) и проспект Комсомольский (от улицы Димитрова до Цеховой).
Также власти продолжат создавать условия для инвалидов. Для них уложат бетонную тактильную плитку, а на парковках делают специальные места для инвалидов.
Красным цветом выделены дороги, которые власти намерены привести в порядок в 2018 году. Синим — в 2019. Зеленым отмечены участки, предложенные для реконструкции или строительства в 2019 году.
После 2018 года начнут капиталоемкие работы по строительству и реконструкции дорог. В частности, планируют строительство улиц Солнечная поляна (от Жасминной до Энтузиастов) и Ускова (от Балтийской до Власихинской).
В районе ТРЦ "Европа" власти планируют построить пешеходный надземный переход. Кроме того, отремонтируют и расширят шоссе Ленточный бор , а также построят транспортную развязку на пересечении Змеиногорского, Южного трактов и шоссе Ленточный бор.
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