На СТС начинается "Шоу выходного дня" с Антоном Лирником и Романом Юнусовым

Что будет в шоу?

"Шоу выходного дня" состоит из множества рубрик, одна другой смешнее: комедийные войны, звездные гости, стендапы молодых пап и тех, кому за 30, баттлы гитары и аккордеона, хиты от мамы-оптимистки, антиинтеллектуальное шоу "Лопата", неожиданные блогеры — все это будет в шоу.

Кто будет смотреть шоу?

По признанию Лирника и Юнусова, их предыдущие дуэты были лишь "полуфиналами". "Мы давно друг друга знаем, а сейчас представляем лучшие половинки своих дуэтов", — шутит Роман. В новом проекте комики постараются реализовать то, что раньше не делали, но очень хотели.

Как говорит Екатерина Андриенко, главный продюсер телеканала СТС, теперь в пятницу вечером зрителей будет встречать юмористический аттракцион, который соберет в себе все комедийные жанры, интересные как молодежи, так и старшему поколению.

Антон Лирник сказал, что аудитория нового шоу — это практически все население страны от 10 до 79 лет, каждый найдет там любимую рубрику и точно посмеется.

Кто участвует в шоу?

Авторы обещают, что зрители увидят много новых лиц: на сцену выйдут молодые юмористы, которые, возможно, станут известными сразу после первого эфира.

У всех приглашенных в шоу гостей отличное чувство юмора. Гостями программ станут, например, король гламура Сергей Зверев и известный боксер и политик Николай Валуев.

Последнему придется "примерить на себя" компьютерные спецэффекты. По мнению Николая Валуева, "ушки Степашки были особенно хороши".

Есть в "Шоу выходного дня" и постоянные участники. Среди них:

Александр Волохов , юморист, актер и телеведущий. В детстве ходил на аэробику, которой, по словам Александра, обязан своей пластикой.

, юморист, актер и телеведущий. В детстве ходил на аэробику, которой, по словам Александра, обязан своей пластикой. Митя Сорокин , стендап-комик, воплощающий на сцене образ глуповатого заики. Выступает в московских клубах сольно и в компании комика Коли Куликова. Также снимает смешные скетчи, которые выкладывает на YouTube и в Instagram.

, стендап-комик, воплощающий на сцене образ глуповатого заики. Выступает в московских клубах сольно и в компании комика Коли Куликова. Также снимает смешные скетчи, которые выкладывает на YouTube и в Instagram. Руслан Мухтаров , комик, ведущий, организатор мероприятий. Играл за команды КВН "Шиза", "Шестой проект", "Лампа", "К-2", "К-1".

, комик, ведущий, организатор мероприятий. Играл за команды КВН "Шиза", "Шестой проект", "Лампа", "К-2", "К-1". Чудо-Люда , актриса театра и кино, певица. Пользователи интернета знают Люду как "замученную мать". Ее песня "Я счастливая мать двоих детей" взорвала интернет в первые же дни появления в Instagram.

, актриса театра и кино, певица. Пользователи интернета знают Люду как "замученную мать". Ее песня "Я счастливая мать двоих детей" взорвала интернет в первые же дни появления в Instagram. Всеволод Москвин , юморист, актер, музыкант, шоумен. В прошлом — игрок команды КВН "Простофилы". Автор текстов, аккордеонист и клавишник пародийной группы "Глом!".

, юморист, актер, музыкант, шоумен. В прошлом — игрок команды КВН "Простофилы". Автор текстов, аккордеонист и клавишник пародийной группы "Глом!". Ника Вайпер , модель, актриса, блогер, автор юмористических вайнов.

, модель, актриса, блогер, автор юмористических вайнов. Полина Сибагатуллина , актриса сатирического жанра. В 2003-2004 годах играла в команде "Сборная Санкт-Петербурга".

, актриса сатирического жанра. В 2003-2004 годах играла в команде "Сборная Санкт-Петербурга". Артём Гагара , вокалист группы "Роднополисы", КВНщик, актер театра и кино.

, вокалист группы "Роднополисы", КВНщик, актер театра и кино. Амбарцум Симонянц , стендап-комик, в прошлом служил в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна. На сцене Амбарцум рассказывает о буднях молодого папы.

, стендап-комик, в прошлом служил в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна. На сцене Амбарцум рассказывает о буднях молодого папы. Ольга Мокеева , стендап-комик. В своих номерах Ольга шутит на тему проблем незамужних девушек.

, стендап-комик. В своих номерах Ольга шутит на тему проблем незамужних девушек. Константин Переладов, ведущий, КВНщик. В "Шоу выходного дня" Константин пародирует известных музыкантов.

Как "делают" шутки?

Шутки для нового шоу придумывает специальная команда авторов, хорошенько закаленных КВНом, которые "точно знают, что надо писать".

"Ну, как это обычно бывает, сначала авторы пишут, потом мы переписываем, потом они снова переписывают, потом мы, потом сценаристы, потом режиссеры, потом снова авторы. А потом мы все выбрасываем и пишем заново", – шутит Лирник.

Какова доля импровизации?

"У нас эта доля всегда составляет 17%, – говорит Антон. – Вот меньше как-то скучно, а больше — это перебор".

На самом деле импровизации в шоу достаточно. Роман Юнусов говорит, что никогда не знаешь, как поведет себя тот или иной гость. С ними никто не репетирует. Например, братья Запашные пришли на съемки с 5-летним тигром по кличке Рикки.

"Было так страшно! – говорит ведущий программы Иван Чуйков. – Мы до последнего не верили, что они прям живого тигра приведут". "Ага, мы думали, что он Ваньку сожрет. Ну, надеялись. А он так, ногу откусил и пошел", – смеется Лирник.

Иван Чуйков признается, что в комедийном жанре попробовал себя впервые: "В начале каждого выпуска у меня небольшой стендап, а я никогда в жизни такого не делал. У нас "живой" зал, есть зрители. Я боялся, что люди не будут смеяться. И вдруг я что-то сказал, и они засмеялись. Это такой кайф!"

Смотрите "Шоу выходного дня" по пятницам с 11 мая в 22.00 на СТС.