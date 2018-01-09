На трассе Алтай — Кузбасс в автокатастрофе погибли пять человек

"В результате столкновения погибли три женщины и один мужчина, а позже было обнаружено тело ребенка", — сказал источник.

По информации регионального управления МЧС, столкновение машин произошло в 20:50 мск 8 января.

В Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) отметили, что, по предварительной информации, водитель легкового автомобиля Kia Ceed пошел на обгон попутного транспортного средства, не убедившись в безопасности маневра. "Он выехал на встречную полосу, где в этот момент находился грузовик Volvo. Произошло лобовое столкновение", — отметили в службе.

Окончательную причину ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД, пишет bfm.ru. Ведется разбирательство.