На трассе Алтай — Кузбасс в автокатастрофе погибли пять человек

Пять человек погибли при столкновении легковой машины и грузовика на 176-м километре трассы Алтай — Кузбасс (Гурьевский район, Кемеровская область), сообщает ТАСС.
"В результате столкновения погибли три женщины и один мужчина, а позже было обнаружено тело ребенка", — сказал источник.
По информации регионального управления МЧС, столкновение машин произошло в 20:50 мск 8 января.
В Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) отметили, что, по предварительной информации, водитель легкового автомобиля Kia Ceed пошел на обгон попутного транспортного средства, не убедившись в безопасности маневра. "Он выехал на встречную полосу, где в этот момент находился грузовик Volvo. Произошло лобовое столкновение", — отметили в службе.
Окончательную причину ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД, пишет bfm.ru. Ведется разбирательство.
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