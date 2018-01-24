90% ожогов: во время учений в Алтайском крае солдат погиб в загоревшейся палатке

В ночь с 21 на 22 января около алтайского села Косиха загорелась палатка с солдатами-срочниками. В результате ЧП погиб один человек, сообщили очевидцы. Военная прокуратура подтвердила эту информацию "КП на Алтае".
Очевидцы в группе "Инцидент Барнаул" пишут, что палатка вспыхнула на учениях недалеко от село Косиха. Солдаты, находившиеся внутри, выбежали на мороз. Во время переклички выяснилось, что один из срочников запутался в спальнике и не смог вовремя выбраться из горящей палатки. С сильными ожогами его доставили в больницу.
Источник altapress.ru сообщил, что пострадавший получил ожоги 90% тела. Его госпитализировали в Центральную районную больницу Косихинского района. Там солдат был в реанимации на искусственной вентиляции легких.
22 января вертолетом "Алтайских авиалиний" с медицинским модулем солдата эвакуировали в Барнаул, где доставили в Центр термических поражений. Там мужчина скончался.
В краевом Минздраве altapress.ru не смогли оперативно сообщить подробности ЧП. "Комсомольская правда" пишет, что по факту ЧП военная прокуратура проводит проверку.
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