90% ожогов: во время учений в Алтайском крае солдат погиб в загоревшейся палатке

Очевидцы в группе "Инцидент Барнаул" пишут, что палатка вспыхнула на учениях недалеко от село Косиха. Солдаты, находившиеся внутри, выбежали на мороз. Во время переклички выяснилось, что один из срочников запутался в спальнике и не смог вовремя выбраться из горящей палатки. С сильными ожогами его доставили в больницу.

Источник altapress.ru сообщил, что пострадавший получил ожоги 90% тела. Его госпитализировали в Центральную районную больницу Косихинского района. Там солдат был в реанимации на искусственной вентиляции легких.

22 января вертолетом "Алтайских авиалиний" с медицинским модулем солдата эвакуировали в Барнаул, где доставили в Центр термических поражений. Там мужчина скончался.

В краевом Минздраве altapress.ru не смогли оперативно сообщить подробности ЧП. "Комсомольская правда" пишет, что по факту ЧП военная прокуратура проводит проверку.