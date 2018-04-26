На Украине сообщили о сотнях самоубийств военных во время операции в Донбассе

"За время проведения АТО по меньшей мере 554 человека совершило самоубийство (официальная статистика реестра досудебных расследований на 01.04.2018), — написал Анатолий Матиос на странице в Facebook.

Он добавил, что за тот же промежуток времени 3784 военных погибло, ещё 8489 военных было ранено. Всего статус участника боевых действий с начала военной операции в Донбассе получило 326 тыс. человек.