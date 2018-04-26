На Украине сообщили о сотнях самоубийств военных во время операции в Донбассе

Сегодня, 09:26.
Политика

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что с начала проведения военной операции в Донбассе 554 военнослужащих покончило с собой, сообщает Life.

Оборванный флаг Украины.
Оборванный флаг Украины. Фото: СС0.

"За время проведения АТО по меньшей мере 554 человека совершило самоубийство (официальная статистика реестра досудебных расследований на 01.04.2018), — написал Анатолий Матиос на странице в Facebook.

Он добавил, что за тот же промежуток времени 3784 военных погибло, ещё 8489 военных было ранено. Всего статус участника боевых действий с начала военной операции в Донбассе получило 326 тыс. человек.

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