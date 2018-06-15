На Урале члены банды сутенеров сбежали от суда

В момент, когда судья озвучивала свое решение, стало известно, что трое участников банды скрылись от правосудия. Материалы по сбежавшим выделили в отдельное производство, все трое объявлены в федеральный розыск.

Пойманная и находящаяся под следствием банда сутенеров гуляла на свободе: почти все они (за исключением главаря, которого возили на суд в автозаке) наняли себе дорогих адвокатов и до какого-то момента исправно ходили на заседания суда. В начале следствия часть банды находились в СИЗО, но вскоре почему-то были отпущены под подписку о невыезде, пишет ura.ru. Остальные члены банды получили реальные тюремные сроки.

Всего в деле фигурирует несколько десятков жертв — девушек, которых сутенеры нещадно эксплуатировали, заставляя оказывать интим-услуги под страхом избиения или смерти.

Группировка из восьми человек организовала в Екатеринбурге, Челябинске и Оренбурге бизнес, построенный на принуждении девушек к оказанию секс-услуг. Их держали в закрытых помещениях, вывозили на ночь в центр города, где они оказывали интим-услуги, деньги за которые забирали себе "хозяева".

Девушек, которые отказывались подчиняться, били (одна из жертв в Челябинске погибла: ее несколько дней держали пристегнутой наручниками и насиловали). В Екатеринбурге девушек освобождали из коттеджа с помощью ОМОНа. Месяц назад еще один член этой банды, Анатолий Глушко (который после пыток убил девушку, отказавшуюся работать проституткой) получил 20 лет лишения свободы — приговор ему вынес Челябинский областной суд.