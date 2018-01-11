На Урале классный руководитель съела новогодний подарок 13-летней школьницы

Ранее в сети появилось возмущенное сообщение Ольги Камаевой, матери 13-летней школьницы.

Женщина написала, что ее дочь в декабре сдала на подарок 315 рублей. С 21 декабря школу закрыли на карантин, и учеба началась после каникул, 9 января.

"Мой ребенок вышел на учебу, и классный руководитель ему сообщил: "Почему ты не пришла в каникулы и не забрала свой подарок? Мы его съели, деньги отдадим потом". У меня возникает вопрос: почему классный руководитель не сообщил заранее? И почему педагог со стажем более 20 лет так поступил с ребенком? Ребенок знал и надеялся, что после того, как выйдет с каникул, его будет ждать подарок в школе", — написала Ольга.

Выяснилось, что в школе отслеживают соцсети. Сообщение появилось в сети 10 января днем, а уже вечером конфликт был исчерпан. Классный руководитель Галина Кузьминых и директор школы Елена Дровняшина купили новый подарок и вечером пришли домой к девочке и вручили его, пишет ura.ru.