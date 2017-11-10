На Урале учительница ударила пятиклассника учебником по основам православия

В Пермском крае аппарат уполномоченного по правам человека проводит проверку по сообщению об избиении пятиклассника из поселка Суксун, которого ударила учительница, сообщает издание "Рифей".
Согласно заявлению, поступившему к омбудсмену от родственника пострадавшего, инцидент якобы произошел в октябре этого года в одной из школ поселка. По словам заявителя, учительница ударила мальчика по голове учебником "По основам духовно-нравственных культур".
"В какой отрезок времени нравственность и культура разошлись с преподавателем, теперь будут выяснять Министерство образования и науки Пермского края и Суксунская районная прокуратура", — сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Прикамье. Именно эти ведомства по ходатайству омбудсмена Павла Микова проведут проверку данного факта, пишет znak.com.
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