На Урале в пассажирском автобусе оторвало голову 12-летнему мальчику

Удар пришелся на заднюю часть машины, где сидел 12-летний школьник. Мальчику оторвало голову.

"Я стояла спиной, когда почувствовала резкий толчок. Я упала, пассажиры соскочили и стали кричать. Я просила их успокоиться. Когда двери открылись, все выбежали в панике. Мы ведь не знали, вдруг автобус загорится или взорвется. Потом только увидели, что ребенку оторвало голову", — цитирует 59.ru слова женщины.

Возбуждено уголовное дело, пишет ura.ru.